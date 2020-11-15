فيديو.. متحدث العاصمة : المصريون أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الأحلام

وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية يتم تجميع كل الوزارات فى مكان واحد كما تفعل الدول المتقدمة، مضيفًا: "ده عقل الدولة المصرية، ويكفينا فخرا الحى الحكومى باعتباره أيقونة المشاريع فى العاصمة، ونسب الإنجازات فيه تجاوزت الـ90%".

لافتًا إلى أنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من الأعمال بالحى الحكومى وتسليم الحى بالبنية التحتية للدولة، معلقًا: "مش هيكون فيه ورق لكن شبكة معلومات بين الوزارات".

وأوضح أن المدينة الرياضية ستستضيف فى يناير المقبل بطولة كأس العالم لكرة اليد، مضيفًا: "2021 عام الإنجازات والافتتاحات فى العاصمة الإدارية، وسيتم نقل 50 ألف موظف للعاصمة".

وأشار إلى أن هناك 250 ألف مهندس وعامل وفنى يترددون على العاصمة الإدارية يومًا، و400 شركة سواء مصرية أو أجنبية أو عربية.

وعن البرج الأيقونى قال: "وصلنا للدور 49، وهيكون 94 دور بالميزانيين، وخلال 2021 سيكون البرج الأعلى فى إفريقيا وسيكون العلامة المضيئة فى العاصمة".