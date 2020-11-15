صور .. النيابة العامة تجرى تفتيشا لمنطقة سجون القناطر

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وضمت لجنة التفتيش أعضاء من إدارة حقوق الإنسان والمكتب الفنى للنائب العام ونيابة جنوب بنها الكُلية، وفتشت اللجنة المشكلة من النيابة العامة 3 سجون بالمنطقة، حيث تفقدت أوضاع المسجونين المعيشية فيها، واطلعت على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون.
وتفقدت اللجنة عنابر الاحتجاز والتقت بمسجونين فيها، وتلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطى عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطى من العقوبة المقضى بها على البعض الآخر، كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وتفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، ومكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وأماكن الزيارة واطلعت على دفاترها، كما تفقدت لجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وتابعت اللجنة مدى انضباط كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.
وكلف المستشار حمادة الصاوى مدير إدارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام بإعداد تقرير تفصيلى عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض عليه.
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