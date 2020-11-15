أحمد محسن: سياسة الرئيس نحو أفريقيا تنهي سنوات التجاهل والإقصاء

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، برؤية مصر تجاه أفريقيا التي تقوم على تعزيز آليات العمل الأفريقي لتحقيق التنمية والاستقرار ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي شتى المجالات.

وأشار محسن إلى أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، على هامش استقباله وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، أمس، وأكد فيها حرص مصر تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والعمل على تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك لتحقيق ما تصبو اليه الدول الأفريقية.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ أن مصر وطوال السنوات الماضية، في حكم الرئيس السيسي استطاعت تطوير وتمتين علاقاتها الأفريقية بشكل غير مسبوق، انطلاقا من إيمان تام بمقدرات القارة السمراء وحاجة شعوبها للنهضة والتطوير وتعزيز العلاقات للقضاء على المشاكل والتحديات.

وأضاف محسن إنه يثمن كافة مفردات السياسة الخارجية التي يوجه بها الرئيس السيسي نحو افريقيا ويعتبرها نموذجا لتعزيز التعاون مع القارة والقضاء على سنوات طويلة من التجاهل والإقصاء.