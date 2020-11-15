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أجهزة الامن تفحص فيديو شاب يجبر طفلة على تناول سيجارة حشيش للتحرش بها

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تجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب باجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش في بورسعيد، للتحرش بها، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة وإعطائها لطفلة صغيرة وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن ظهوره في الفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

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وأضاف قطنوش في بلاغه بأن تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة ما يعرض حياتها للخطر وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من الناس وأثار سخط الجميع على هذا الفعل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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