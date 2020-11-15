أجهزة الامن تفحص فيديو شاب يجبر طفلة على تناول سيجارة حشيش للتحرش بها

تجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب باجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش في بورسعيد، للتحرش بها، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.
وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة وإعطائها لطفلة صغيرة وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن ظهوره في الفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.
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وأضاف قطنوش في بلاغه بأن تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة ما يعرض حياتها للخطر وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من الناس وأثار سخط الجميع على هذا الفعل.
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