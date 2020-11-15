يستعرض تحيا مصر أعلى فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الإدخار بعد التخفيض، حيث يهتم كافة عملاء المصرية للاتصالات بمعرفة أعلى فوائد البنك الأهلي المصري للحصول على أكبر استفادة ممكنة من الفائدة، لاسيما أن الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري يرغبون ادخار أموالهم والاستفادة من فوائد البنك عليها

فوائد البنك الأهلي المصري

خصص البنك الأهلي المصري أعلى فوائد على شهادة الادخار البلاتينة الثلاثية والتى قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على العائد عند 12.25% للعائد ربع سنوي، و 12% للعائد الشهري.

وأكد البنك الأهلي المصري إنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بينما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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والجدير بالذكر أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، فضلاً عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.

