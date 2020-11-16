وزير التعليم العالى يوجه باستعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال حالات كورونا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابى كورونا.





حضر الاجتماع كل من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة لاستقبال حالات العزل من بين مصابى كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتى التعليم العالى والصحة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا، واطمأن على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار.

بدوره، أكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ضرورة الانتهاء من المشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، لرفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات قبل نهاية ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما استعرض المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موجزًا عن الخطوات التى يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروع.