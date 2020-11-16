قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت بأن أكبر نسبة إصابات لأشخاص فى المدارس، مشيراً إلى أن الضوابط وضعت لنشر الطمأنينة بين المواطنين وليس القلق، وإذا تم الاشتباه فى طالب نغلق الفصل بأكمله احتياطياً حتى لا يتم نقل العدوى.

وأكد وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن غلق الفصل لا يدل على وجود ماسأة ولكن إجراء احترازى، قائلا: «الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفال فى 60 ألف مدرسة». وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما يتردد بشأن رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية. وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد، أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدًا والأعداد غير مقلقة نهائيًا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا في المدارس مبالغ فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.