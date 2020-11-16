أحمد موسى: الإسلام بريء من الإخوان الذين يشوهونه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي الإخواني الداعشي مصطفى إبراهيم الموجود في لندن، يحرض على العنف من العاصمة البريطانية لندن، وقال: «من يتحدث عن الإخوان اقطعوا رقبته».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «لو بريطانيا عندها مواجهة فعلية للإرهاب يجب أن تتحرك ضد هذا الداعشي لأن دي مش حرية رأي».

وأكد أحمد موسى، أن هذا الإرهابي تأويه بريطانيا وتستضيفه، مردفا: «ولا البريطانيين بيتحركوا لما يكون الإرهاب عندهم بس».

ونشر موسى الفيديو الذي صوره الإخواني مصطفى بالأمس ويهدد فيه من يقترب من الإخوان، مردفا: «هذا الفيديو إهداء لأصدقائي الإنجليز».

وأوضح موسى، أن الإسلام بريء من الإخوان الذين يشوهونه، ولا يمثلونه لأن الإسلام لم يأمر بتخوين وتكفير وقتل من لا ينتمي للجماعة.

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