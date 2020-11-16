وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في هذه الحالة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا حال أن الأوضاع ساءت بشكل كبير وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبا لانتشار عدوى كورونا.
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وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسب الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا بسيطة جدا.
وأكدت أنه يتم التنسيق مع المجتمع المدني وتحيا مصر لأكبر مفاجأة يوم الخميس المقبل، وهي أكبر قافلة «شتاء آمن» تتضمن أغذية ووسائل «تغطية» ومواد إنتاج للأسر المحتاجة، مؤكدة أن التكلفة تتخطى مئات الملايين.
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