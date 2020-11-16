وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في هذه الحالة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا حال أن الأوضاع ساءت بشكل كبير وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبا لانتشار عدوى كورونا.

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