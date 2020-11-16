فيديو.. وزير التعليم: إصابات كورونا لا تتعدى الـ300 على مستوى 60 ألف مدرسة

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الأحد، أن الوزارة تقدم خدمة تعليمية ممتازة لمن يريد أن يتعلم، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الخدمة حسب الظروف التى تعيشها مصر.
لافتًا إلى أن الوزارة تتابع جدًا الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا، مضيفًا: "بيجيلى تقارير يومية"، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بين الأطفال تقدر بـ5 لكل 10 آلاف والتى تساوى 0.05%.
وأشار إلى أن ولى الأمر الذى لا يثق فى الإجراءات يستطيع أن يوجه ابنه إلى نظام المنازل، كما أن هناك سيناريوهات حال زيادة إصابات كورونا، مؤكدًا أن غلق المدارس قرار تصدره لجنة إدارة الأزمة برئاسة مجلس الوزراء بعد استشارة القيادة السياسية.
وعن إصابات كورونا فى المدارس قال: "الأرقام لا تتعدى من 200 إلى 300 شخص فى 60 ألف مدرسة معظمهم من الكبار".
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