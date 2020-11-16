مصر تدين هجوم بوركينا فاسو وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لدحر الإرهاب

أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية عسكرية فى بلدة "تين أكوف" شمال شرق بوركينا فاسو، مسفرا عن مقتل 14 جنديا وإصابة 8 آخرين.





وأعرب البيان، والذى نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" عن خالص تعازى مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، وكذلك تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين. كما أكد البيان، على وقوف مصر جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو فى جهودها للقضاء على الإرهاب الذى يزعزع من استقرار البلاد والمنطقة، مبرزا أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية يُعدُ عنصرا لا غنى عنه من أجل النجاح فى دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف.

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