عاجل.. مصر تدين قرار إسرائيل بطرح عطاءات لإنشاء 1257وحدة استيطانية جديدة

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها لقرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، باعتباره انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.





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