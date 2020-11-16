نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:الصحة تضع 4 سيناريوهات لغلق المدارس حال تزايد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا حتى الآن وتطعيمات الإنفلونزا لن تمنع الإصابة بالعدوى.
قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بدءا من يوم السبت القادم لن يتم السماح لاي راكب دخول محطة المترو دون إرتداء الكمامة.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن في حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد نقوم بإغلاق الفصل بالكامل حتي يتم الاطمئنان علي باقي الطلاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الطالب مصابا من الخارج.
توجه النجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر الاول ونادى ليفربول الانجليزى إلى الجونة لاستكمال فترة العزل التى يخضع لها النجم المصرى بعد إصابته بفيروس كورونا.
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين التى ستجرى بينهم جولة الإعادة فى انتخابات المرحلة الثانية بدائرة طلخا، وليد شوقى، السيد الخضر، بسام منصور اليماني، رضا عبد الله.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا إنه في حال ساءت الأوضاع بشكل كبير وارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات سيتم اتخاذ اللازم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. محمد صلاح في موقف طريف مع عروسين داخل الحجر.. تسجيل 220 حالة جديدة لفيروس كورونا ..قرار عاجل من مترو الأنفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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