أهم الأخبار .. محمد صلاح في موقف طريف مع عروسين داخل الحجر.. تسجيل 220 حالة جديدة لفيروس كورونا ..قرار عاجل من مترو الأنفاق

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

الصحة تضع 4 سيناريوهات لغلق المدارس حال تزايد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سيناريوهات غلق المدارس في حال ظهور إصابات بين الطلاب، وكشفت الوزارة عن نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا حتى الآن وتطعيمات الإنفلونزا لن تمنع الإصابة بالعدوى.

قال محمود موسى مصور فوتوسيشن محمد صلاح ، أن وجود محمد صلاح كان بالصدفة البحتة كما أن الفندق معروف عنه إنه يتم تصوير "فوتوسيشن" به وأنه تعود على التصوير به. قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بدءا من يوم السبت القادم لن يتم السماح لاي راكب دخول محطة المترو دون إرتداء الكمامة. قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن في حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد نقوم بإغلاق الفصل بالكامل حتي يتم الاطمئنان علي باقي الطلاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الطالب مصابا من الخارج. تخلصت طالبة من حياتها في بندر نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، الأحد، بتناول "سم فئران"؛ بعد قيام والدتها بحرمانها من هاتفها المحمول. كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى عن مفاجأة بشأن الإصابة التى تعرض لها لاعب الفريق الجديد طاهر محمد طاهر أثناء تواجده فى معسكر المنتخب قبل المباراة الأولى أمام توجو.