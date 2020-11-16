مستشار الرئيس للصحة يكشف الحالة الوحيدة للوقاية من كورونا وحقائق عن الموجة الأولى والثانية للفيروس

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف مستشار الرئيس السيسي للصحة اليوم عن الحالة الوحيدة للوقاية من كورونا، وتحدث عن الموجة الأولى والموجة الثانية لفيروس كورونا، خاصةً وبعد أن كثر الحديث عن دخول مصر في الموجة الثانية على غرار بعض الدول العربية والأوروبية.

مستشار الرئيس للصحة يكشف الحالة الوحيدة للوقاية من كورونا

وأكد الدكتور عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له اليوم عبر قناة دي إم سي، على أنه لا يمكن أن نقول بأن مصر الآن دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكداً أن الموجة الأولى لم تنته بعد وأنه لم يحدث زيادات كبيرة في الإصابات حتى يتم القول بأننا في المرحلة الثانية، مضيفاً أن الزيادة الحالية هي زيادة طفيفة ولم تحدث زيادة كبيرة أو جادة حتى نقول أننا بالموجة الثانية.

وأشار تاج الدين إلى أن الحالة الوحيدة للوقاية من كورونا الآن، هي اتباع وسائل الحماية والوقاية والإلتزام بالإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل الدولة، والتي تتمثل في التباعد الإجتماعي ومراعاة الكمامة وعدم الجلوس في أماكن مغلقة لأوقات كبيرة.

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وأشار مستشار الرئيس السيسي للصحة إلى أن الإصابات الموجودة الآن في مستشفيات العزل الصحي هي إصابات طفيفة ومتوسطة، وبعضها لم يكون بدون ظهور أعراض.