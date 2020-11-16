انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة والتعليم يعلنان متى يتم غلق المدارس و4 سيناريوهات للتعطيل الجزئي أو الكلي للدراسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل البعض الآن، هلي سيتم غلق المدارس حال تزايد أعداد مصابي كورونا، على غرار ما حدث في العام الماضي، وحول هذا الأمر، فإنه يوجد تنسيق كامل بين وزارتي الصحة والتعليم، وكان رئيس الوزراء منذ أيام أصدر قراراً بإعطاء المحافظين سلطة تعطيل الدراسة، وكل محافظ في محافظة يتخذ القرار على حسب الظروف الموجودة على الأرض.

متى يتم غلق المدارس حال تزايد أعداد كورونا

واليوم أعلنت الصحة بأن هناك سيناريوهات يتم فيها تعطيل الدراسة، بعضها يتم فيها غلق فصل دراسي وبعضها يتم فيها غلق مدرسة وبعضها يتم فيها غلق مجمع مدرسي، وبعضها يتم فيها غلق مدارس محافظة بأكملها، وجاءت هذه السيناريوهات كما يلي.

أولاً| يتم غلق المدارس في المحافظة حال انتشار وزيادة الأعداد، ووفق توصية من من لجنة أزمة كورونا، والغلق هنا يكون لمدة لا تقل عن 28 يوم وتكون قابلة للزيادة.

ثانياً| يتم غلق فصل ي مدرسة لمدة 28 يوم حال حال ظهور أكثر من إصابة مؤكدة بالفصل، خلال فترة أسبوعين، ويتم غلقه 28 يوم.

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ثالثاً| يتم غلق المدرسة بأكملها حال ظهور أكثر من إصابة في أكثر من فصل، وحال غلق أكثر من فصل بالمدرسة.

رابعاً| في حالة غلق مدرسة بالكامل موجودة في مجمع مدرسي، يتم غلق المجمع بالكامل، وللمزيد من التفاصيل خلال الفيديو التالي.