انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 15 نوفمبر والإجمالي يقفز لـ110767 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تأرجح مستمر بمصابي ووفيات كورونا ما بين الإرتفاع والإنخفاض القليل من يوم لآخر، إلا أن الأعداد تشهد زيادة واضحة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، كما أن هناك توقعات بارتفاعها خلال الثلاثة أشهر القادمة مع انخفاض درجات الحرارة، وذلك وسط تخوفات وتشديدات حكومية على جميع الإجراءات الإحترازية تحسباً لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 15 نوفمبر

ووفق بيان الصحة اليوم على لسان متحدثها الرسمي، فقد تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 101046 حالة حتى اليوم، وتؤكد الصحة دائماً بجميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 220 حالة جديدة مصابة بالفيروس وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول الوباء إلى مصر وحتى اليوم إلى 110767.

اقرأ أيضاً:

التعليم والصحة يضعان 4 سيناريوهات لغلق المدارس

الإفراج عن يوسف هاني الذي أساء للنبي بعد اعتذاره أمام المحكمة

سيارة مصرية بصناعة محلية ومواصفات عالمية وبسعر 55 ألف جنيه فقط

كما سجلت وزارة الصحة اليوم 11 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6453 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للوضع الوبائي في مصر أول بأول، وليست المتابعة خاصة كورونا فقط، ولكن بجميع الفيروسات والأمراض المعدية.