يقدم تحيا مصر أعلى فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن تخفيض الفوائد على الودائع وشهادات الإدخار الأمر الذي دفع عملاء بنك مصر يبحثون على الشهادة التى تدر لهم عائد ادخاري كبير.
أعلى فوائد بنك مصر
وقدم بنك مصر أعلى فوائده على شهادة القمة والتى لم يتغير عائدها ويصل إلي 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع السنوي
وأكد بنك مصر أن الشهادة تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين وتصل مدتها إلي 3 سنوات ويبلغ الحد الادني لشراء الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفتها.
اقرأ أيضًا.. بنك مصر يحسم الجدل حول فائدة شهادة آمان.. تعرف عليها
والجدير بالذكر أن يمكن استرداد قيمة شهادة القمة من بنك مصر أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلى فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.