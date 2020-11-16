أعلى فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار.. تعرف عليها

يقدم تحيا مصر أعلى فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن تخفيض الفوائد على الودائع وشهادات الإدخار الأمر الذي دفع عملاء بنك مصر يبحثون على الشهادة التى تدر لهم عائد ادخاري كبير.

أعلى فوائد بنك مصر



وقدم بنك مصر أعلى فوائده على شهادة القمة والتى لم يتغير عائدها ويصل إلي 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع السنوي

وأكد بنك مصر أن الشهادة تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين وتصل مدتها إلي 3 سنوات ويبلغ الحد الادني لشراء الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفتها.

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والجدير بالذكر أن يمكن استرداد قيمة شهادة القمة من بنك مصر أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

