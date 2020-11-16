بنك CIB يطلق باقة Prime Me للتسوق الإلكتروني بخصومات

أطلق بنك CIB باقة Prime Me للتسوق الإلكتروني بخصومات عديدة حيث يتمكن من خلالها عملاء بنك CIB تجميع BONUS Points لذا يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقة Prime Me والمتاجر التى يمكن الشراء من خلالها بعروض على الباقة.
شروط باقة Prime Me من بنك CIB
- سن الاشتراك: 21 – 30 سنة
- فتح حساب جاري Easy current account
- بدون رسوم فتح حساب
- بطاقة ائتمانية بدون مصاريف إصدار عند إتمام أي معاملات شرائية في خلال أول 3 شهور من تاريخ الإصدار
- المصاريف الإدارية السنوية 50 جم
- مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر 50 جم
- إمكانية إجراء المعاملات على حساب Easy current من خلال قنوات CIB الإلكترونية أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.
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