فيديو.. مستشار الحكومة النمساوية : عثرنا على 25 مليون يورو فى مواقع للإخوان

وأضاف خورشيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن جماعة الإخوان يستدرجون الشباب وصغار السن، مشددا على أنه يجب تجفيف منابع الإرهاب، كما أن الإخوان دائما تنادى بالإرهاب كوسيلة لنشر الإسلام، ودائما ينادون بالمظلومية مع أن النمسا أول دولية أوروبية اعترفت بالإسلام كدين رسمي.

وأوضح مستشار الحكومة النمساوية، أنه تم إنشاء هيئة لتمثيل المسلمين فى النمسا عام 1912، مؤكدا أن الإخوان يستخدمون التمويه ونادراً مع تجد إخوانيا يعترف بأنه منتمى للجماعة.