البنك العربي الأفريقي يكشف عن جهوده خلال 2020

كشف البنك العربي الأفريقي عن أبرز جهوده خلال عام 2020 الجوائز التى حصل عليها في إطار أنشطة البنك العربي الأفريقي للنهوض بالاقتصاد المصري ودفع عجلة الانتاج.

قال البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "حان وقت الاحتفال والإحتفاء بكل ما انجزناه في العام المنقضي، ولا يوجد احتفاء أفضل من الحصول على ٤ جوائز عالمية من مؤسسة GLOBAL BUSINESS OUTLOOK و-INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE".

وأشار البنك العربي الأفريقي إلى أن الجوائز تضمنت جائزة أفضل بنك استثمار في مصر، وجائزة أفضل بنك فى مجال التنمية المجتمعية فى قارة أفريقيا، وجائزة أفضل شركة للتمويل متناهي الصغر في مصر.

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والجدير بالذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي قال أنه لديه إلتزام تام بتطوير خدماته البنكية وتوفير أفضل خدمة ممكنة لعملائه، معلقًا "هذه الجوائز مجرد بداية".

