تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 16-11 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين16- 11- 2020 بمتابعة مستمرة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة اتصالات etisalat مصر، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

قفزت إيرادات أورنج مصر خلال الربع الثالث من 2020 لتصل إلى 226 مليون يورو (حوالي 4.2 مليارات جنيه) خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 209 (حوالي 3.9 مليارات) بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.



آخر أخبار المصرية للاتصالات

أكدت المصرية للاتصالات انتهاء مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 اليوم 15 نوفمبر الجاري بعد أن أتاحت المصرية للاتصالات فترة سداد شهر ونص أمام العملاء ، على أن يتم تطبيق غرامة تأخير عند دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 في موعدها.



والجدير بالذكر أن تحيا مصر يتابع كل مايدور على الساحة في عالم الاتصالات ويهتم بأخبار شبكات الاتصالات الثلاثة في مصر.

