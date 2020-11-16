تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 16 -11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 13- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

يستعرض تحيا مصر أعلى فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الإدخار بعد التخفيض، حيث يهتم كافة عملاء المصرية للاتصالات بمعرفة أعلى فوائد البنك الأهلي المصري للحصول على أكبر استفادة ممكنة من الفائدة، لاسيما أن الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري يرغبون ادخار أموالهم والاستفادة من فوائد البنك عليها



أعلى فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار



آخر أخبار بنك CIB

أطلق بنك CIB باقة Prime Me للتسوق الإلكتروني بخصومات عديدة حيث يتمكن من خلالها عملاء بنك CIB تجميع BONUS Points لذا يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقة Prime Me والمتاجر التى يمكن الشراء من خلالها بعروض على الباقة.