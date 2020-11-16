مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

أدانت مصر في بيان صادرة عن وزارة الخارجية اليوم قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لإنشاء ١٢٥٧ وحدة استيطانية جديدة. واعتبرت مصر القرار انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدمًا سعيًا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولًا لأمن واستقرار المنطقة.

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