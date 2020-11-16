اخطفي قلب أسرتك.. بـ طبق شرائح اللحم البتلو بالنعناع والروزماري

تواجه العديد من السيدات مشاكل عديدة مع صغارها بسبب عدم تناولهم اللحوم بالطريقة التقليدية، لذا تحاولن إدخال بعض التغيرات على طريقة عمل اللحوم بوجه خاص لتنال رضاء أطفالها. نقدم لكِ طريقة عمل شرائح اللحم البتلو بالنعناع والروزماري: المقادير



-شريحة لحم بتلو. -الملح. -فلفل أسود. -اعشاب الروزمارى. -ثوم. -نعناع. -فلفل احمر حار. -زيت زيتون. طريقة التحضير

1- تبلي شريحة اللحم بالملح والفلفل الأسود. 1- تبلي شريحة اللحم بالملح والفلفل الأسود. 2- اصنعي شرائح صغيرة في شريحة اللحم بإستخدام السكين. 3-ضعي الروزماري داخل كل شريحة. 4-اشوي شريحة اللحم على الجريل. 5-اصنعي التتبيلة بخلط كل من الثوم والنعناع والفلفل الأحمر الحار وبعض قطرات زيت الزيتون. اقرأ أيضًا..جددي سفرتك.. طريقة عمل "بتر تشيكن" على الطريقة الهندية



6-بعد نضج شريحة اللحم ضعيها في وعاء التقديم ثم ضعي عليها التتبيلة وهي ساخنة.

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