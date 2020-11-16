مفاجأة من مستشار الرئيس: تطعيم كورونا لن يمنح مناعة كاملة.. ولكن سيقلل الإصابة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن لقاحات كورونا حول العالم مازالت في المرحلة الثالثة من التجارب، وتظل تحت مسمى «الاحتمالات» حتى تعتمد رسميا من المؤسسات الصحية المعنية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك اتفاق رسمي مع المؤسسة العالمية المعنية بتوفير اللقاحات الآمنة، للحصول على 20% من احتياجات السكان من اللقاح»، مردفا «التطعيم لم ولن يكون الحل السحري لأزمة فيروس كورونا».

وأشار إلى أن هناك أولويات بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على لقاح كورونا بأي دولة.

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