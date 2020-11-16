تركي آل الشيخ: قسمت ورثي وأكثر 90 % من فلوسي

اعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن قيامه بتوزيع أمواله على اقاربة بسبب مرضة الاخير واجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وغرد تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل بتويتر " انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون".
يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحيه شديدة في الفترة الماضية، أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.
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