مترو الأنفاق: كمائن ثابتة ومتحركة لمتابعة ارتداء الكمامات.. و4 ألاف غرامة للمقصر

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إننا مستمرون في تطهير وتعقيم محطات مترو الأنفاق وكذلك كل الأماكن التلامسية في قطارات المترو.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل والركاب لمنع ركوب المواطنين للمترو بدون ارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن كل محطة مترو بها منفذ لبيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا ويتم بيع الكمامات بـ 3 جنيهات، مردفا «هذا سعرها بدون أرباح».

وشدد على أنه سوف يتم فرض غرامات رادعة لمن لا يرتدى الكمامات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات مشيرا لوجود أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة التزام الركاب بالكمامة بداية من السبت المقبل لأن معظم المواطنين يخلعون الكمامة فور المرور من بوابة التذاكر.

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واختتم أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الحد الأقصى للغرامة 4 آلاف جنيه.

