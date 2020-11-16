البحوث الإسلامية: ما يقوله الإخوان لم يخرج من الشيطان

قال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يردده الإخوان، أن المسلمين هم أعضاء الجماعة فقط هذا كلام ليس بغريب على فاجر، ويجعلهم عار على الإنسانية، لأن هذا الكذب والدجل لم يحدث في التاريخ الإنساني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان تجردوا من أبسط معاني الإنسانية وتبنوا كل المعاني الدنيئة، مردفا «ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه ».

واستطرد: «الإخوان في تركيا يلبسون أرقى الماركات ولم يأتوا بهذه الأموال من بيوت أبوهم وإنما باعوا الدين وقبضوا ثمنه حيث إنهم يجيدوا المتاجرة بالدين واللعب على مشاعر الناس وهذه تجارة حرام تفوق تجارة المخدرات».

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واختتم عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الخلافة التي يطالب بها الإخوان أسقطها الأتراك وحطموها وتبرأ منها أتاتورك.

