وزير التعليم : سيتم استكمال الدراسة دون محذوفات .. الطلاب يمتلكون الإنترنت

وأوضح عبر صفحته بفيس بوك: "وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء كانوا يمتلكون باقة إنترنت أو لا يمتلكون وكذلك سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى".

فى السياق ذاته، أكد وزير التربية والتعليم، أن القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هى بدون تغيير فى جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة هذا العام.

وأوضاف شوقى أنه ينبغى دراسة القصة ولكن لن يتضمن الامتحان النهائى فى الصف الثالث الثانوى فقط أسئلة تقتضى الكتابة بالقلم.