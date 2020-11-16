طارق شوقى : تعطيل الدراسة قرار سيادى ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادى للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أنه لم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسى.





وأشار عبر صفحته بفيس بوك، إلى أنه سوف يتم استكمال العام الدراسى وتغطية المناهج بدون محذوفات. وأوضح: "وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء كانوا يمتلكون باقة إنترنت أو لا يمتلكون وكذلك سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى". فى السياق ذاته، أكد وزير التربية والتعليم، أن القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هى بدون تغيير فى جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة هذا العام. وأضاف شوقى أنه ينبغى دراسة القصة ولكن لن يتضمن الامتحان النهائى فى الصف الثالث الثانوى فقط أسئلة تقتضى الكتابة بالقلم.

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