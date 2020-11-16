اليوم.. بدء إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم بدء إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، اليوم الاثنين، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى.

وأضاف الجزار، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل في أن يقوم الراغب في الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور بدءاً من غدٍ، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية إلى أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقماً) سارية، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم سداد الـ(75 بالمائة) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد على الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

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وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة.. قال: "يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص".