اليوم.. نظر استئناف سما المصري على حبسها في تهمة نشر الفسق والفجور

تنظر محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة الاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، الصادر بمعاقبة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري"، بالحبس سنتين.

وكانت محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، قد أجلت الاستئناف، لجلسة 16 نوفمبر، في حكم حبسها سنتين بقضية الفسق والفجور.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.

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يذكر أن سما المصري حضرت المحكمة اليوم بالاسدال وسجادة صلاة والمصحف بالإضافة إلى كمامة بيضاء وملابس السجن البيضاء.

