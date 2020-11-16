الأرصاد تتوقع طقس اليوم : أمطار خفيفة فى هذه المناطق .. وعظمى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الإثنين لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء.





وتكون الرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية، والبحر الأحمر وخليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد بعض مناطق الوجه البحرى أمطارا خفيفة بنسبة 30% تقريبا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، ويتاثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون : خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 ـ 16

الإسكندرية 23 ـ 18

وادى النطرون 23 ـ 18

طنطا 23 ـ 16

شبين الكوم 23 ـ 17

دمنهور 23 ـ 17

بلطيم 23 ـ 18

مطروح 21 ـ 18

السلوم 20 ـ 15

سيوة 22 ـ 13

بورسعيد 23 ـ 18

دمياط 23 ـ 18

الزقازيق 23 ـ 16

المنصورة 22 ـ 16

الإسماعيلية 23 ـ 15

السويس 23 ـ 16

العريش 24 ـ 16

رفح 23 ـ 15

رأس سدر 23 ـ 18

نخل 23 ـ 14

نويبع 25 ـ 21

طابا 24 ـ 20

سانت كاترين 18 ـ 10

الطور 24 ـ 18

شرم الشيخ 27 ـ 21

الغردقة 26 ـ 20

مرسى علم 26 ـ 19

الفيوم 23 ـ 15

بنى سويف 23 ـ 15

المنيا 24 ـ 15

أسيوط 25 ـ 13

سوهاج 25 ـ 15

قنا 26 ـ 15

الأقصر 26 ـ 16

أسوان 27 ـ 16

ـبو سمبل 26 ـ 17

الوادى الجديد 25 ـ 14

شلاتين 28 ـ 21

أبو رماد 28 ـ 22

حلايب 27 ـ 24

رأس حدربة 27 ـ 24