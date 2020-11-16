موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة.. وإنجى علاء تروج لمسلسل كوفيد 25

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

كشف تركي ال الشيخ في محادثة بينه وبين احد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض الأسرار الهامة التي كان يخفيها الفترة الماضية.

‏‎وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية القصة "‏‎انا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحيه فيني وأهملت وف٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت اعاني منه حتى الان ... انا الان من ١٠ ايام اجريت اخر عمليه وكانت صعبه وتعبتني والان ممنوع من الاكل لمدة ٦ اسابيع هذا اولا".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عد_اقوى_ياحازم دعما له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اصابه حازم امام باك يمين نادي الزمالك بفيروس كورنا وأحتمال ميلحكش النهائي. سلامات يا زوما. ‎#عد_اقوي_ياحازم" و "‏‎#عد_اقوي_ياحازم

مانسيناش دموع نهائي الكونفدرالية ولا نسينا جملتك للرد على تركي لما قولت أسهل ماتش للترجي الزمالك لاعب بروح مشجع من مدرج التالتة يمين ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما يا كابتن الملكي ".

علق الفنان نبيل الحلفاوي على دعوات رحيل حسام البدري من تدريب المنتخب المصري بعد اداء اللاعبين امام نتخب توجو.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ما زلت منحازا لفكرة أنه من الأفضل للمنتخب المدير الفني المصري".

روجت الفنان انجي علاء لمسلسلها الجديد كوفيد ٢٥ تأليف الذى من المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم.

ونشرت انجي علاء عبر حسابها بإنستجرام صورة لبوستر المسلسل لها وعلقت قائلة "كوفيد ٢٥ تأليف إنجي علاء إخراج أحمد نادر جلال بطولة يوسف الشريف..رمضان ٢٠٢١ .. دعواتكم".