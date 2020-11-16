بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

ويكون الطقس اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.

اقرا أيضا: يبقى الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة، أما على جنوب سيناء يبقى الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. أما محافظات الصعيد يبقى الطقس لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك سواء شمالا أو جنوبا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.