جامعة الأزهر تبدأ تسكين طلاب الفرق النهائية بمدن القاهرة

أعلنت جامعة الأزهر، أنه سيتم بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا، اليوم الاثنين، بكليات الجامعة بالقاهرة.

واطمأن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، خلال اجتماع موسع عقده اليوم ضم قيادات المدن الجامعية، على الإجراءات الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، خاصة في ضوء الظروف التي مرت بها البلاد، ووجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تسببت في تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات، وتخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.

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ودعا الطلاب والطالبات لعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة أي تداعيات لجائحة أزمة فيروس كورونا تتطلب التكاتف من الجميع في مواجهة تلك الأزمة، التي تضرب العالم أجمع.