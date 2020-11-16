نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافة بالدائرى ونصائح بتجنب محور 26 يوليو

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الإثنين، تعمل بمعدلات متوسطة ما بين 60 إلى 65%، وتسير الحركة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى بشكل طبيعى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، على الراديو 9090، أن قطاعات الطرق المؤدية للطرق الكبرى بها بعض الإصلاحات، وتم توفير خطط بديلة لتصفية أى كثافات متوقعة.

وأوضح صابر، أن بعض المحاور بدأت تشهد كثافة عالية ومن الأفضل استبدالها، منها الطريق الدائرى أعلى منطقة البساتين، وأعلى منطقة الواحات القادم من المريوطية ومتجه إلى الطريق الصحراوى.

ونصح صابر باستخدام محور روض الفرج بدلا من محور 36 يوليو، مشيرا إلى أن الطريق الزراعى للمتجه إلى المؤسسة والمظلات قادما من ميت نما به كثافة ملحوظة.

وأشار صابر، إلى أن الحركة المرورية فى العباسية تأثرت قليلا بسبب تعطل أتوبيس هيئة نقل عام فى شارع أحمد سعيد فى الطريق المتجه لميدان عبده باشا لذا ينصح بتجنبه.

وتابع: مازال كوبرى الحرفيين مغلق أمام الحركة المرورية، وينصح بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر من أعلى الوصلة المعلقة.

ووفقا لصابر، فإن باقى الحركة المرورية داخل القاهرة والكبارى وجميع الأنفاق تعمل بشكل مرضى.