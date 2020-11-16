فيديو.. الهجرة: العلم سلاحنا إلى المستقبل ومصر بحاجة لخبرات أبنائها بالخارج

وخلال كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بختام الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج، مشيرة إلى أن الملتقى وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم، فأطلقت وزارة الهجرة فى يونيو الماضى أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين فى الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها.
وأكدت وزيرة الهجرة أن العلم هو سبيل مصر للعبور بالمستقبل، ومصر بحاجة لخبرات كل أبناءها فى الخارج ولخبراتهم فى كل المجالات.
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