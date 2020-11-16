فيديو.. الهجرة: العلم سلاحنا إلى المستقبل ومصر بحاجة لخبرات أبنائها بالخارج

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات ختام الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والوفد الشبابى من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين فى الملتقى والمتواجدين فى مصر حاليًا.





وخلال كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بختام الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج، مشيرة إلى أن الملتقى وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم، فأطلقت وزارة الهجرة فى يونيو الماضى أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين فى الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن العلم هو سبيل مصر للعبور بالمستقبل، ومصر بحاجة لخبرات كل أبناءها فى الخارج ولخبراتهم فى كل المجالات.