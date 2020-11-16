شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مبانى وإدارات الأحياء، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعدم السماح بالتواجد داخل أى من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.





جاء ذلك خلال اجتماع محمد الشريف فى وقت متأخر من الليلة الماضية برؤساء الأحياء لمناقشة أهم المشكلات التى تؤرق الشارع السكندرى وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضى، بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة. وناقش المحافظ خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية للأراضى، مؤكدا ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الإنجاز اللازم به، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية. كما ناقش الاجتماع مواجهة النوات والأمطار التى تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء، وضرورة مراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار وتطهير الشنايش بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، لعدم حدوث أى مشكلات ومواجهة تراكمات وتجمعات المياه بالمناطق المتفرقة بالمحافظة، مؤكدا فى ختام الاجتماع على ضرورة تنظيم العمل ومعاقبة المقصرين التى قد تصل للإيقاف عن العمل، وقال: "أهم شىء هو رضاء المواطن وحسن الإدارة والكفاءة فى العمل هى الأساس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.