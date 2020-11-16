حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة
عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك
صحياً: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف التشنجات
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملا
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك
صحياً: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجاباً على صحتك
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: إذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية وتعقل فقد لا تجتاز الامتحان بنجاح
عاطفياً: إرضاء الشريك أصبح ضرورياً إذا كنت مهتماً به، وكل ما عدا ذلك يُفهم على أنك لا تكترث لأمره
صحياً: الوهن الذي أصابك في المدة الأخيرة بدأت عوارضه تخف، وها أنت تستعيد عافيتك
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلاً، فالاستقرار يعود تدريجياً
عاطفياً: من الأفضل أن لا تكون متحفّظاً مع الشريك، فهو قد يحاسبك على أبسط الأمور
صحياً: بادر إلى القيام بحركة شبه يومية تعود عليك بالفائدة وتنشط دورتك الدموية
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق تحت تاثير القمر من برج القوس ، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفياً: إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك الى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع
صحياً: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تتخلص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجدداً
عاطفياً: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جداً
صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك
عاطفياً: الفوارق بينك وبين الشريك تزداد اتساعاً، وهذا بات يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة
صحياً: لا تقلق على صحة الشريك، فهو بخير، بل انتبه إلى صحتك جيداً
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جداً من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالاً كبيرة
عاطفياً: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية
صحياً: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصاً بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك
عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة
صحياً: استفد من هذا اليوم للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحياً ونفسياً
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: لا تكن جازماً في قراراتك، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي
عاطفياً: أفكار جديدة ورائعة يقترحها عليك الشريك، وتكون لها إيجابيات على المدى المنظور
صحياً: كلما أفرطت في التقاعس عن ممارسة الرياضة أفسحت في المجال أمام البدانة لتسيطر عليك
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: ترتاح تتنفس الصعداء وتتخلص من بعض العواقب والتحديات غير المتوقعة ومن القرارات العشوائية التي يحاول أحد الزملاء دفعك إليها
عاطفياً: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات
صحياً: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 17-11-2020
مهنياً: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسياً وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات.
عاطفياً: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك
صحياً: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالاً من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك
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