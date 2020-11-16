وليد فاروق: بيان " كبار العلماء السعودية" عن الإخوان خطوة مهمة

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إن البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هي خطوة مهمة تأخرت كثيرا حيث ان الدلائل والأحداث المتعاقبة في الفترة الأخيرة أظهرت بشكل قاطع لا يقبل الشك على أن الجماعة هي الباب الخلفي لكل التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع، مما يؤكد أنهم وراء التنظيمات التي ظهرت سواء كان القاعدة او داعش او ما يسمى ولاية سيناء وأن أغلب العمليات تأتي وتصب في صالح الجماعة على المستوى السياسي.

وأوضح في تصريح لـ" دوت الخليج " أن البيان الصادر من هيئة كبار العلماء متسق مع ما قامت به مصر في فترات سابقة لدعوة الدول العربية والعالم بوضع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية والكشف عن مصادر تمويلها الذي يأتي دائما من دول الخليج من بعض رجال الأعمال تحت مسمى الدعوة الإسلامية إلا أن هذا المال يستخدم بشكل أساسي لشن هجمات لتقويض الدول من اجل مصلحة سياسية للسيطرة عليها.

كما أننا نثمن هذا البيان ونطالب الجميع بمحاصرة هذه الجماعة التي تتخذ العنف منهج والان نري بوضوح حكم العنف الذي طال دول كثيرة من أوروبا التي فتحت لهم ذراعها بدعوى اللجوء السياسي والآن يعانون بشده من هذا الفكر المرتبط بشكل كبير بمصالح بعض الدول الراعية للإرهاب فنري رئيس إحدى الدول ينصب نفسه خليفة للمسلمين علي جثث الشعب السوري والليبي والعراقي وفي نفس الوقت يستخدم اللاجئين المنكوبين في عمليات إرهابية في ليبيا.