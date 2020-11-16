استمرار صرف مساعدات "كرامة" لأكثر من مليون مواطن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثانى على التوالي صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و ٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه والتى بدأت عملية الصرف امس الاحد.

كما من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد، بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري ،لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.

والجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي ٣ ملايين و٦٤٠ الف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصري.