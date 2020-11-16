عقب زيارة رسمية استمرت 3 أيام.. وزير الخارجية يغادر الكويت اليوم

وكان فى وداع وزير الخارجية على أرض مطار الكويت الدولى، وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المراسم السفير ضارى العجران، ومساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون الوطن العربى السفير فهد العوضى، وسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد وصل إلى الكويت مساء السبت الماضى، فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها أمس الأحد، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إذ سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، متضمنة دعوة لزيارة مصر، ثم التقى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ثم اختتم لقاءاته بمحادثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.