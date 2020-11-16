فيديو.. الهجرة تختتم أنشطة الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج

اختتمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أمس الأحد، أنشطة الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وشباب الدارسين بالخارج.





وأطلقت وزارة الهجرة مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" فى يوليو الماضى، واستمرت حتى نوفمبر الجارى. وتضمنت الفعاليات زيارات ولقاءات متنوعة تهدف لتعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وتنمية تجرى على أرض مصر، وكذلك تعريفهم بالتطور بقطاع التعليم العالى والجامعات المصرية التى تضاهى الجامعات فى الخارج.

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