الهضيبى يقدم اقتراحا برغبة للحفاظ على منزل مصطفى النحاس وتحويله لقصر ثقافة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب اقتراح برغبة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ الغربية بشأن منزل مصطفى النحاس باشا.





وأكد الهضيبى، فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك الاقتراح برغبة يأتى استنادا لنص المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال عضو مجلس الشيوخ، فى اقتراحه: "أهالى مدينة سمنود بمحافظة الغربية يرغبون فى الحفاظ على منزل صاحب المقام الرفيع مصطفى باشا النحاس، رئيس وزراء مصر السابق بميدان سمنود من الإهمال والتخريب". وأضاف الدكتور ياسر الهضيبى، فى مقترحه لرئيس المجلس: "أهالى المدينة يرجون تحويله إلى قصر ثقافة وتطوير ميدان النحاس باشا، إذ أن مدينة سمنود لا يوجد بها قصرا للثقافة، وإن مسار القصر يقع فى مسار العائلة المقدسة، المؤدى لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب".

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