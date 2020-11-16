انطلاق المعرض الدولي للسفر 2020.. "الحضارة القديمة للصين • مشهد جميل لشانشي"

ينطلق معرض الصين الدولي للسفر 2020 (CITM 2020) ، برعاية مشتركة من وزارة الثقافة والسياحة ، وإدارة الطيران المدني في الصين، والحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي ، في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر.

وجاء المعرض هذا العام تحت عنوان "الحضارة القديمة للصين • مشهد جميل لشانشي" ،حيث ستعرض إدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة شانشي بالكامل موارد ومنتجات السياحة الثقافية الغنية ، مثل "تراث العالم الثلاثة" وثلاثة قطاعات سياحية هي "الأصفر" النهر ، والجدار العظيم ، وجبال تايهانغ ”، مما يُظهر سحره الفريد للعالم.

وتُعرف مقاطعة شانشي بأنها أحد مهد الحضارة الصينية وإحدى المقاطعات الرئيسية للثقافة الصينية ، وقد تركت لنا العديد من المواقع ذات المناظر الخلابة والمواقع التاريخية والكنوز الثقافية في التاريخ الطويل لآلاف السنين.

ومن المتوقع أن تجلب إدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة شانشي حضارات شانشي الصينية القديمة والمناظر الطبيعية الجميلة إلى السائحين من الداخل والخارج.