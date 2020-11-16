حقوقي: السعودية تصدت لأفكار جماعة الإخوان المتطرفة منذ سنوات

قال هيثم شرابي الباحث الحقوقي، إن بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، عن وصف جماعة الإخوان إنها جماعة إرهابية خطوة هامة جاءت بعد سنوات من مهاجمة المملكة السعودية لهم ، وخاصة بعد وجود الامير محمد بن سلمان في صدارة المشهد السعودي تم إقصاء العناصر الإخوانية، والتي ساهمت في ترسيخ الفكر المتطرف خاصة بعد موقف تنظيم الإخوان في اليمن ضد المملكة العربية.

وأكد شرابي في تصريح لـ"دوت الخليج" أن تنظيم الإخوان استمر في التحرك والعمل داخل المملكة مما شكل خطرا على الأمن القومي السعودي، خاصة مع تزايد موجة المقاطعة للمنتجات التركية والعداء لكل ما هو تركي بسبب وقوف تركيا مع قطر ضد المصالح السعودية.

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي، قام بالكثير من الدعاية المضادة على وسائل التواصل الاجتماعي وتكوين حملات لتشويه سمعة الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لصالح تركيا .



وبناء عليه رأت هيئة كبار العلماء وبعد ما قدمته من أسانيد وشواهد على افعال التنظيم التخريبية التي تسبب الفتنة أن الإخوان تنظيم إرهابي، ودعت الجميع للحذر منها ومحاربة أفكارها.

