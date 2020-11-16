300 من قادة وصناع السياحة فى نيوزيلندا يجتمعون بـ"قمة TIA"

أكثر من 300 قائد و صانع للسياحة فى نيوزيلندا ، يجتمعون فى قمة Tourism Industry Aotearoa لإحياء وتنشيط القطاع .، وذلك فى العاصة ويلينجتون غدًا الثلاثاء.

وتعد قمة السياحة Tourism Industry Aotearoaهي حدث سنوي رئيسي ،يجمع بين قادة الأعمال والحكومة من جميع قطاعات الصناعة.

ومن المقرر ان تشهد عرض إنجازات الصناعة بالاضافة الى الاحتفاء بالابتكار والصمود مما يعكس إصرار الصناعة والتزامها بمستقبلها .

ووصف كريس روبرتس ، الرئيس التنفيذي لـ القمة السياحية" TIA" أنه قد تكون قمة 2020 هي أهم قمة عقدناها ، حيث نركز على مستقبل صناعتنا موضحا أن الحدث الذي يستغرق يومًا كاملًا سيجمع الأفكار المبتكرة لبحث التحديات وايجاد الحلول .

أوضح روبرتس أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون فترة حرجة لاستعادة السياحة في نيوزيلند ،واصفا ان القمة السياحية فرصة للشركات وأصحاب المصلحة ،لمناقشة مستقبل القطاع وبحث خطوات مدروسة لاحداث تنمية اقتصاد الزائر في نيوزيلندا ، من اجل استعادة صناعتنا مرة أخرى حتى يقف القطاع على قدميها بعد أصعب عام على الإطلاق .

وستشهد القمة القاء وزير السياحة النيوزيلندى المعين حديثًا ، ستيوارت ناش ، أول خطاب لجمهور السياحة و سيكون من بين المتحدثين البارزين الآخرين الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا جريج فوران ، بالاضافة الى العديد من قيادات السياحة .

وسيصدر روبرتس نتائج أحدث صناعة TIA ، والذي يوضح كيفية استجابة مشغلي السياحة لتأثيرات جائحة كورونا بالإضافة الى العديد من جلسات النقاش وسيتم تشجيع الجمهور على المشاركة بنشاط المشاركة في المناقشات.