الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 7.3% قبل نهائية 2020

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه فى الربع الأول من العام الجاري كانت نسبة البطالة فى مصر 7.8%، وارتفع عن الربع الذى يسبقه وكان ذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية والحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف طاهر صالح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن جائحة كورونا أثرت على العديد من الأنشطة وغلق المقاهى والملاهى والسياحة، حتى الصناعات التحويلية توقفت وتأثرت بجائحة كورونا، حتى وصل مؤشر البطالة إلى 9.2% خلال فترة أزمة كورونا.
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وتابع أن هناك الآن أنشطة كثيرة فتحت أبوابها إلى جانب عودة العمال والموظفين للعمل مما أدى إلى عودة النشاط وتراجع نسب البطالة بشكل ملحوظ، منوهًا بأن الحركة بدأت تعود مرة أخرى لسوق العمل، وتراجعت مؤشرات البطالة حتى 7.3% في الربع الثالث من 2020.
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