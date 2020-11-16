أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-11-2020، استقرت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، إلا أنه من المرتقب حدوث تغير في الأسعار مع اتجاه صعود سعر أوقية الذهب عالميًا.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 704 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 822 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

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أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 940 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6576 جنيهًا، اوقية الذهب 1891 دولار.

